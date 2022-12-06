شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات وزارة التموين تتصدر معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام بديوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في فعاليات المعرض التجارى الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية فى دورته السابعة، ويستمر حتى غدا الأربعاء.

وتنتج الشركة العديد من المنتجات ذات الجودة العالية مثل سلعة السكر ومنتجات المربى والطحينة والبسكويت، بجانب إنتاج كميات كبيرة من العطور والكولونيا وغيرها من المنتجات الأخرى.





يأتي مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في المعرض باعتبارها من أكبر الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتوفر منتجات السكر بكميات كبيرة لطرحها على بطاقات التموين وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار توفير السلع الأساسية ومنها السكر وطرحه بالمنافذ التابعة للوزارة.





وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قد افتتح فعاليات المعرض التجارى الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية فى دورته السابعة، إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى ومعرض "فريش وتمور أفريكا" للحاصلات الزراعية.





وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أهمية التواجد في السوق بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب، مع ضرورة توجيه الدعوة من القائمين علي تنظيم المعرض للدول الأفريقية لزيارة أجنحة وأقسام المعرض المختلفة للتعريف بالمنتج المصري وزيادة الفرص التصديرية لما للمعارض من أهمية خاصة، لأنها تمثل تجمعا متميزا وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية مع أهمية تطوير الكيانات والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية كافة، لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الىُ أن افتتاح الدورة السابعة للمعرض يشمل تواجد 3 قاعات كبيرة بها أكثر من 700 شركة وبمشاركة 32 دولة، وهو ما يعكس أهمية الدعم والتعاون الحقيقي بين غرفة الصناعات الغذائية، ومجلس الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.