شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازى لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية فى وفاة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم إيبارشية المنصورة لمدة 20 عاما بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يزيد عن 32 عاما.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقرر إقامة صلوات تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة فى الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).