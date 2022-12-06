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تعرف على حكاية "ياسمين" إحدى ضحايا العنف ورسالتها للفتيات.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أعد المجلس القومى للمرأة، فيديو خاص، فى إطار حملة الـ16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر .

الفيديو عرض حكاية "ياسمين" إحدى ضحايا ، وأنها على الرغم من أنها خسرت قضيتها، إلا أنها صممت أن تكمل مشوارها .

 

مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، استقبل "ياسمين"، حيث سردت قصتها وأبدت رغبتها فى توعية الفتيات من خلال مكتب الشكاوى وسرد تجربتها حتى لا يقعوا فى الأخطاء التى وقعت فيها ولم تستطيع بسببها الحصول على حقها.  

ووجه المجلس رساله للفتيات قائلا: اسمعوا ياسمين ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس بيقول لأي بنت بتتعرض للتحرش أو العنف بكافة أشكاله إنه مفتوح لاستقبالكم وهيساعدكم ويدعمكم وهيبقى معاكم خطوة بخطوه لحد ما  تاخدوا حقكم. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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