شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن عن افتتاح استراحتين للأعضاء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء عن افتتاح استراحتين فندقيتين يوم السبت المقبل 10 ديسمبر الجاري ، مخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات، تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية إن النقابة شكلت فريق عمل لمتابعة إتمام أعمال التشطيبات والفرش لتحويلها إلى استراحات فندقية للأطباء والطبيبات، وتقع الاستراحتين بشارع قصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة، إحداهن للأطباء والأخرى للطبيبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بداية للتوسع في إنشاء استراحات للأطباء والطبيبات، نظراً لحاجة شباب الأطباء لأماكن إقامة بالقاهرة خلال فترات الإمتحانات، أو إتمام إجراءات مركزية تتطلب الإقامة بالعاصمة.

وعن طريقة الحجز أشار الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحجز متاح من الآن ويتم من خلال اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة ولا يتم تأكيد أي حجوزات إلا بعد سداد كامل قيمة الحجز بطرق السداد المتاحة، وهي الدفع نقداً بالنقابة العامة للأطباء أو التحويل عن طريق فودافون كاش، مضيفا أنه جاري تطوير موقع النقابة وذلك حتي يتمكن الأطباء من حجز الاستراحة إلكترونيا عن طريق الموقع.

وتابع أن شروط الحجز، هى :

أن يكون الطبيب مسدد للإشتراك النقابة عن السنة الحالية

• أن يكون الطبيب / الطبيبة من خارج محافظة الجيزة و القاهرة

• أقصى مدة للحجز هى ثلاث ليالي متالية.

• يمكن تكرار الحجز مرة ثانية بعد إنتهاء سبعة أيام من تاريخ آخر ليلة.

• لا يمكن حجز أكثر من سرير فى مدة الحجز الواحد

• الحجز للطبيب / الطبيبة فقط و ليس لعائلة الطبيب/ الطبيبة

• غير مسموح بإصطحاب الأطفال.

* سعر الإقامة شامل وجبة الفطار كاالآتى:-

• سعر الإقامة للسرير فى الغرفة الثلاثيه لليلة هو 125 جنيه.

• سعر الإقامه للسرير فى الغرفة المزدوجة لليلة هو 175 جنيه.

• سعر الإقامة للسرير فى الغرفة الفردية لليلة هو 250 جنيه.

ويذكر أن النقابة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص شقة سكنية أخرى بمدينة حلوان، أشار الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء أنه سيتم العمل على تطويرها وإعادة تشطيبها وتجهيزها لاستخدامها استراحة للأطباء المغتربين من خارج القاهرة والجيزة.