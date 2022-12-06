شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تبنى المستقبل رغم الصعاب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.. الدولة تبنى المستقبل رغم الصعاب.. أسوان تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى المشروعات.. شباب سيناء يحصدون عطاء الدولة.. فعاليات ومبادرات لا تتوقف بكل المدن.. وانطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» لتدريب المرأة المعيلة بالبحيرة.

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