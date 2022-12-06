شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إعلان خارطة الطريق للجلسات الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "نحن نسير بخطى منتظمة بالحوار الوطنى، وتم مراجعة الموضوعات والتي من الممكن أن يتفرع منها موضوعات أخرى وتم حسم الموضوعات الـ19".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: "نحدد أسماء المشاركين في الحوار ومقدمى المقترحات التي تتسم بالجدية سيكون لهم الأولوية لحضور النقاشات مع المقررين وأعضاء مجلس الأمناء والأحزاب وممثلى المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين وأصحاب الخبرات المختلفة".

وتابع: "سنحدد حوالى 30 شخصا فى كل جلسة، ويهمنا أن يكون العدد ليس كبيرا، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم عقد لقاء صحفى لعرض خارطة الطريق للجلسات، وكل أسبوع سيكون هناك جلسات سبت وأربع، ونحن ننجز عمل كبير وضخم والأمور الماضية كانت غاية فى الأهمية لتحديد الموضوعات ولم نتأخر الأسبوع القادم سيعرض المنسق العام الدكتور ضياء رشوان خارطة الطريق ويهمنا أن يتم الإعلان عن أى مخرجات للحوار الوطنى والتوصيات المهمة وستكون الجلسات مذاعة إذا لم يضطر المقرر غير ذلك وستكون جلسات منضبطة ومثمرة وتم تحديد الموضوعات بدقة شديدة وسنحدد لكل محور 4 جلسات واختيار الحضور بدقة سيجعل المنتج سريعا وقويا".