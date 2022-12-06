شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: سنحقق جميع أهدافنا فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت منذ قليل، جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده ستحقق جميع أهدافها فى أوكرانيا.

وأضاف مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: نظام كييف مستمر في قصف المدنيين، ونحن مستمرون فى الدفاع عن مصالحنا.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتفق مع موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة إيجاد حل سلام دائم في أوكرانيا، مشدداً في الوقت ذاته على أن "روسيا لا ترى في الوقت الراهن" إمكانية إجراء مفاوضات للسلام.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء، إن روسيا ترى "موقفاً إيجابياً" في النقاشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إقامة منطقة أمنية محمية من الأعمال العسكرية حول محطة زابوروجيا النووية، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.