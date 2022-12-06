شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس خريفى غدا لطيف نهارا والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس خريفى غدا لطيف نهارا وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة.

طقس خريفى غدا لطيف نهارا وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

تفاصيل تنفيذ الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار السريع المكونة من 3 خطوط، منها الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل )، وهو خط يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويبدأ من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حتى أبو سمبل بأسوان.

"معلومات الوزراء": مصر تتحول لمركز عالمى لخدمات التعهيد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا جديدًا يستعرض تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في خدمات التعهيد؛ حيث وقعت مصر مع 29 شركة عالمية اتفاقيات لبدء أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، وتساهم الاتفاقيات في توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل، كما تساهم بنحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية سنويًا.

"التعليم": لم نصدر أى تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الفصول

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تصدر أى تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، وأن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة فى هذه الأمور.

رخصة تقديم الشيشة فى الكافيهات والمطاعم تصل لـ10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

تبدأ المحافظات الأحد المقبل 11 ديسمبر، البدء رسميا فى تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذى يضم مادة تحظر تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات قبل الحصول على رخصة خاصة بتقديم الشيشة.

ترقية أكثر من 800 عامل وموظف بوزارة البيئة وفق قانون الخدمة المدنية.. الأسماء

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد القرار رقم 1089 لسنة 2022 ، والصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2022 بعد الاضطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ورلئحته التنفيذية وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، ولا ئحته التنفيذية، وبناء على القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر، وبناء على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ميسي vs رونالدو.. الساحر الأرجنتيني يتفوق بـ 10 ألقاب و64 هدفاً.. انفوجراف

لا تنتهي المقارنات أبداً بين أسطورتي كرة القدم في الجيل الحالي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد راقصي التانجو، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب الملاحين.

محطة الإسكندرية للسكك الحديدية تحفة أثرية تستعيد بريقها.. صور

أعلنت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تطوير وترميم محطة مصر بالأسكندرية، مع الحفاظ على الطابع الأثرى للمحطة بالكامل وعلى تصميمها التاريخى، وذلك تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى ولجنة حماية التراث العمرانى والحضرى التابعة لوزارة السياحة والآثار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تنخفض 200 جنيه للجرام

هبطت أسعار الذهب للمرة الرابعة في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغت قيم الهبوط في الذهب الآن 200 جنيه وكشف مصدر في سوق الذهب، أن المستهلكين اتجهوا لبيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح كبيرة بعد الارتفاعات التاريخية للذهب في الأيام القليلة الماضية، وتسبب بيع الذهب في حدوث بعض التراجع للمعدن النفيس وقد تشهد الأسعار تراجعات أخرى خلال الساعات القادمة في حالة استمرار عمليات البيع.

جمع بين 20 زوجة بينهن ابنته.. تفاصيل القبض على الأمريكى "بيتمان" مدعى النبوة

كشف جهاز التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI تفاصيل قضية شخص أدعى النبوة، والذى اتخذ لنفسه 20 زوجة بينهم قاصرات، زاعما بأنها "إرادة الرب" أن يجبر أتباعه على الانخراط فى ذلك.

مكسيكية "عاقر" تقتل حامل بشق بطنها لسرقة جنينها

توفيت امرأة مكسيكية حامل بعد أن شق مهاجمان بطنها لسرقة جنينها، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في المكسيك.

مديرة فريق أممى لرصد "التحرش" تتحول لضحية.. أسوشيتد برس تكشف التفاصيل

أن تشكل الأمم المتحدة فرق عمل لرصد مدى انتشار التحرش فى أماكن العمل فهذا أمر طبيعى ومنطقى، إلا أن غير المنطقى والطبيعى هو تعرض المديرة التنفيذية لفريق واشنطن للتحرش، وأن تكون هى شخصيا إحدى ضحايا التحرش.