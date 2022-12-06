شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بحبس 6 متهمين بالتعدى على طاقم طبى بمستشفى إيتاى البارود العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة اليوم بحبس ستة أشخاص أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدى بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود العام، وإتلاف أجهزة طبية بها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبى المجنى عليهم، والذين أكدوا اعتداء ذوى مريض بأزمة تنفسية عليهم، بعدما بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبى للذود عنها، وفوجئوا باعتداء المتهمين عليهم وإحداث إصاباتهم وإتلاف أجهزة بالمستشفى، وقد عاينت النيابة العامة تلك التليفات بها.

أكدت التحريات مبادرة المتهمين بالاعتداء على المجني عليهم وإتلاف الأجهزة، على خلاف إنكار المتهمين وادعائهم خلاف ذلك باستجوابهم، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.