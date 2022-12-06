تفاصيل تنفيذ الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل شبكة القطار السريع المكونة من 3 خطوط، منها الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل )، وهو خط يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويبدأ من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حتى أبو سمبل بأسوان.

محمد يوسف

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