شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: إدراج العاملين بالنقل البرى ضمن مظلمة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، موافقة هيئة التأمينات الاجتماعية بإدراج عمال النقل البري ضمن مظلمة التأمين الصحي.

وقال "جبران" إن هذا الإجراء يعد خطوة يسعى الاتحاد العام ونقاباته التابعة لتوفيرها لجميع العاملين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد بحث الترتيبات لمد مظلة التأمين الصحي لكل فئات العمالة غير المنتظمة.

وقال القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال في بيان له اليوم الثلاثاء: عمال مصر يتوجهون بالشكر للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مجددين له العهد على مواصلة العمل والإنتاج لخدمة وطننا.

ومن جانبه، أكد أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري، أن النقابة العامة للنقل البري، تلقت اليوم الثلاثاء، خطابا من هيئة التأمينات الاجتماعية يفيد بأن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، ينص علي إدراج عمال النقل البري وأصحاب السيارات تحت مظلة القانون رقم 148 لسنة 2019، وأن الهيئة هي الجهة المنوط بها تحصيل اشتراكات التأمين الصحي الخاصة بتأمين المرض وإصابات العمل.

وتابع رئيس نقابة النقل البري، أنه بحلول مطلع العام المقبل، سيكون قد تم بالفعل تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين بالنقل البري، مضيفا أنه سيتم في أسرع وقت إنهاء ترتيبات قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع والتنسيق مع الهيئة بشأنها، لضمان استفادة الجميع بمظلة التأمين الصحي.

وتوجه «الدوكار» بالشكر للقيادة السياسية على رعايتها للطبقة العاملة، والتكليفات المستمرة بتخفيف الأعباء عن عمال مصر ومنهم العاملين بالنقل البري.