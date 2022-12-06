شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 حالة إشغال للباعة الجائلين وتشميع 5 محلات مخالفة فى حملة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ حملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع 250 حالة إشغال وتنفيذ 5 قررات غلق وتشميع لمحال تجارية لإدارتها بدون ترخيص في شوارع يافع بن يزيد وهمدان والمدرسه والمجزر الآلى بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب؛ وذلك استجابة للشكاوى التي تم تلقيها من المواطنين بشأنهم، وبمتابعة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.