اتحاد العمال يبحث ضم نقابة العاملين بالإسعاف

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد اجتماعاً مشتركات مع عدد من أعضاء النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تم فيه التشاور حول انضمام النقابة لعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأكيداً لدورهم الوطني الفاعل في خدمة المجتمع.

وقال الدكتور وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، التي تضم نحو 30 ألف عضو على مستوى الجمهورية أن النقابة العامة تحترم التشريعات الوطنية والدولية منذ تأسيسها عام 2013، وتوفيق أوضاعها في ضوء تطبيق قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم رقم 2013 لسنة 2017 و أن الهيئة شاركت في انتخابات الدورة النقابية السابقة والحالية، التي بدأت من يوليو الماضي لمدة 4 سنوات قادمه من خلال 37 لجنة نقابية.

كما ثمن وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، ما تناوله اللقاء وبحث آليات العمل المشترك بما يخدم الحركة النقابية ويحقق النفع والصالح العام للعاملين بالإسعاف، موضحًا أن اللقاء تطرق إلى سُبل التعاون وترتيبات الانضمام لكيان عريق مثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والعمل تحت مظلته.

شارك في الإجتماع كل من هشام المهيري النائب الأول، و عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد العام وهشام رضوان أمين الصندوق وأشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد ربه الأمين العام المساعد.

كان قد التقى محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الإثنين، مع وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالاسعاف، وعددا من قيادات النقابة العامة، وذلك لبحث ترتيبات انضمام النقابة العامة الإسعاف إلى الاتحاد العام ويكون تحت مظلته ضمن نقاباته العامة، بالإضافة إلى بحث الأطر القانونية لتنفيذ ذلك الانضمام.

من جهته، قال محمد جبران، القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد يحرص على عقد اللقاءات الثنائية مع كافة التنظيمات النقابية وذلك في إطار تقوية العمل النقابي المصري، بما يعود ويحقق الاستفادة للعاملين في كافة المجالات المختلفة وفي القلب منهم العاملين بالإسعاف.

وأضاف جبران، أنّ اللقاء مع قيادات النقابة العامة للعاملين بالإسعاف شهد بحث ترتيبات انضمام النقابة لتكون تحت مظلة اتحاد العمال، وذلك في اطار سبل التعاون بين التنظيمات النقابية مثلما حدث مع نقابات هيئة النقل العام، والنيابات والمحاكم، وكذلك نقابة العلوم الصحية، موضحًا أنّ اللقاء تناول بحث الاجراءات القانونية اللازمة لانضمام النقابة العامة للعاملين بالإسعاف لاتحاد عمال مصر.