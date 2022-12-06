شكرا لقرائتكم خبر عن الاختلاف ليس عيبا.. نصائح لوقف التنمر عند الأطفال .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الحالات يتنمر الأطفال لأنهم يواجهون صعوبة فى إدارة المشاعر القوية مثل الغضب أو الإحباط أو انعدام الأمن، وفي حالات أخرى، لم يتعلم الأطفال طرقًا تعاونية لحل النزاعات وفهم الاختلافات، ويمكن أن يساعدهم العلاج في كثير من الأحيان على تعلم كيفية التعامل مع مشاعرهم.



اخلاقنا الجميلة

اهتم بتعريفة سلبيات التنمر وما يؤدى إليه من عواقب وخيمة فى المنزل والمدرسة

اتخذ موقفا واضحا إذا مارس التنمر ويمكن اللجوء لمعاقبته بالحرمان من الامتيازات

إذا تنمّر على الآخرين عبر الإنترنت يمكن حرمانه من استخدام الهاتف أو الكمبيوتر

واجه تصرّفه بعدوانية مع أشقائه أو الآخرين وعلّمه طرقا "غير عنيفة" للتعامل والرد

علّم طفلك أنه لا أزمة فى اختلاف العرق والدين والمظهر والنوع والوضع الاقتصادى

اغرس فى نفس طفلك شعور التعاطف مع المختلفين وأهمية انخراطه فى مجموعة مجتمعية