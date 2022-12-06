شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": لم نصدر أى تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تصدر أى تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، وأن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة فى هذه الأمور.

وأكدت الوزارة، أنها سوف تعلن عن أي إجراءات جديدة بخصوص هذا الشأن في حينه، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.