شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة تقديم الشيشة فى الكافيهات والمطاعم تصل لـ10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المحافظات الأحد المقبل 11 ديسمبر، البدء رسميا فى تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذى يضم مادة تحظر تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات قبل الحصول على رخصة خاصة بتقديم الشيشة.

ووفقا لقانون المحال العامة: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، الأحد المقبل 11 ديسمبر.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.