شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية أكثر من 800 عامل وموظف بوزارة البيئة وفق قانون الخدمة المدنية.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد القرار رقم 1089 لسنة 2022 ، والصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2022 بعد الاضطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ورلئحته التنفيذية وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، ولا ئحته التنفيذية، وبناء على القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر، وبناء على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين اتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/ 2022 ، وبناء على محضر لجنة الموارد البشرية رقم 7 لسنة 2022 والمنعقدة بتاريخ 17 /10/ 2022 والمعتمدة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتاريخ 30/10/2022، وبناء على موازنة وزارة البيئة للعام المالى 2022_ 2023 وعلى موازنة جهاز شئون البيئة للعام المالى 2022_2023 .

وتضمنت المادة الأولى من القراررقم 1089 لسنة 2022 ، الذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه اعتبارا من 1/7/2022 يرقى السادة الوارد أسمائهم بالكشوف المرفقة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، الذين اتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/ 2022 مددا لا تقل عن المدد البيئية المحددة قرين كل مستوى وظيفى الى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية ، على الا تتعدى ترقية الموظظف مستوى وظيفى واحد.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار انه اعتبارا من تاريخ الترقية، يمنح الموظفيين المرقيين الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها أو أجره السابق مضافا الية علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الاجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبه على اجره في 30/6/2022.

فيما جاء عدد من القرارات للتجديد لبعض مدراء الإدارات، وترقية اخرون والاحتفال بمن خرج من العاملين على المعاش، وشملت قائمة التجديد لكل من دكتورة ايمان الليثى تجديد مدير عام الدراسات والسياسات البيئية الدولي بالادارة المركزية للتعاون الدولي، ومحمد السعداوي محمد تجديد مدير ادارة المشروعات الساحلية قطاع الإدارة البيئية، وبسمة سعد زغلول تجديد مدير ادارة نظم المعلومات البيئية بقطاع الفروع ، واسلام محمد السيد مدير ادارة المشروعات الأجنبية بالادارة المركزية لتحسين الصناعة، وشيماء سالم تجديد مدير ادارة ملفات الخدمة بالادارة المركزية لشئون العاملين، وعبير علي تجديد مدير عام التنظيم والإدارة، وهاجر يوسف مدير ادارة المخازن، ومحمد السعداوي محمد تجديد مدير ادارة المشروعات الساحلية قطاع الإدارة البيئية، وعمرو باسم تجديد مدير ادارة الاجازات، وكرم محمد محمود عبد التواب رئيس قسم المكتب الفني بفرع البحيرة، و عبير سيد علي تجديد رئيس قسم المخلفات الصلبة والخطرة بفرع أسيوط، ودكتورة هبة ابراهيم عبد المعطي تجديد مدير ادارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بفرع الإسكندرية ، ودكتور جمال رضوان

تجديد مدير عام الادارة البيئية بفرع السويس، ودكتور علاء إبراهيم، تجديد مدير عام نوعية البيئة بفرع القاهرة.

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