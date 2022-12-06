شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة عاجلة للمواطنين حول استخدام المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة حول المضادات الحيوية للمواطنين، حيث أوضحت ضرورة تجنب استخدام المضادات الحيوية التى يرشحها البعض.

وقالت وزارة الصحة والسكان: المضادات الحيوية تؤخذ فقط بوصفة من الطبيب المعالج فقط.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة،أكد أن العالم يشهد وفاة 1.2 مليون شخص نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، محذرا من أن العدد قد يصل إلى 10 ملايين بحلول 2050 فى حال استمرار الاستخدام الخاطئ.

قال متحدث وزارة الصحة أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، من خلال الدعوة لترشيد استخدام المضادات الحيوية، عبر تدريب الكوادر الطبية.

على جانب آخر، حذر "عبدالغفار" من استخدام ما يطلق عليه "حقن البرد" و"كوكتيل الدواء"، قائلا: "وزارة الصحة أطلقت عدة تحذيرات عن حقن البرد ومجموعة البرد.. لا يوجد ما يسمى بكوكتيل الدواء، ضررها شديد جدا فالدواء لا يؤخذ إلا فى استثناءات وبوصفة طبية، مشيرا إلى عدم وجود أى دراسة حول التفاعلات التى تحدث بين تلك الأدوية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان.