شكرا لقرائتكم خبر عن جمع بين 20 زوجة بينهن ابنته.. تفاصيل القبض على الأمريكى "بيتمان" مدعى النبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI تفاصيل قضية شخص أدعى النبوة، والذى اتخذ لنفسه 20 زوجة بينهم قاصرات، زاعما بأنها "إرادة الرب" أن يجبر أتباعه على الانخراط فى ذلك.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن صمويل رابيلى بيتمان، زعيم فرع من كنيسة قديسى الأيام الأخيرة ليسوع المسيح الأصولية، قد أحصى ابنته وقاصرات أخريات من بين أكثر من 20 زوجة، وأن أغلبهن كن أقل من 15 عاما، بحسب ما كتب عميل الإف بى أى فى وثيقة قضائية تم إيداعها يوم الجمعة الماضى.

وبدأ توغل بيتمان المزعوم فى تعدد الزوجات منذ عام 2019 عندما كان متزوجا من امراة ولديهما ابنة تبلغ 14 تقريبا، وأثناء تواجده فى السيارة ذات يوم، قال لها بيتمان أنه شعر وكأنها زوجته وأنه سيجعلها تنجب طفلا إذا تبين أن مشاعره صحيحة"، بحسب ما أخبرت الفتاة المحققين لاحقا.

وعندما أخبر بيتمان زوجته الفعلية بذلك، انتقلت من المنزل مع ابنتها وحصلت على أمر تقييدى ضده، لكنه ظل يخبر الفتاه الأمر نفسه، ومنذ ذلك الحين بدأ فى جمع الزوجات.

ويتم احتجاز بيتمان، 46 عاما، حاليا فى سجن فيدرالى بأريزونا بتهم عرقة العدالة بعد أن طلب من أتباعه مسح تطبيق سيجنال الذى استخدمه للتواصل معهم ومع زوجاته، وقال إن غير مذنب بهذا الاتهام أو اتهامات انتهاكات حقوق الطفل.

ولم يتم اتهام بيتمان بجرائم جنسية على الرغم من أن الإف بى أى قال إنه ربما يكون سببا محتملا للاعتقاد بأنه انخرط فى نشاط جنسى إجرامى مع قصر عامى 2020 و2021. ولم يرد محاموه على طلب التعليق.