"التضامن" تكشف حقيقة تعنيف أطفال داخل إحدى الحضانات بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل إحدى الحضانات الكائنة بشارع نوح المتفرع من شارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية.

وعلى الفور شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلى مكان الواقعة والذى تبين أنها حضانة تدعى "كريدل توكريون"، ليست تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وغير حاصلة على رخصة من الوزارة ولا تتبعها، والمقر حاصل على رخصة " مركز تنمية مهارات أطفال" تابع للغرفة التجارية وليس لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية أن هذه الحضانة لا تتبع الوزارة، وغير مدرجة بسجلاتها، وتبين أنها حاصلة على رخصة من الغرفة التجارية، كمركز تنمية مهارات أطفال، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بباب شرق الجزئية بهذا المضمون لاتخاذ اللازم حيال الواقعة المذكورة.