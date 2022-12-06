شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفوائد العديدة للحصول على التطعيمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات هى أفضل طريقة للحماية من العدوى للعديد من الأمراض الفيروسية، مشددة على أهمية الحصول علي اللقاح .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية التطعيمات والتى تمثلت فى :-

- التطعيم ضد الأمراض أنجح إجراء وقائى يمكن تنفيذه

- يساهم التطعيم في تكوين أجسام مناعية ضد المرض

- تظل الأجسام المضادة للمرض لمدة عام أو عامين أو عدة أعوام

- حال تعرض الجسم للعدوى تقوم التجسام المناعية بمواجهة الميكروب المتسبب في المرض.