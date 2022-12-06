النقل تنتهى من توسعة وصلة الكافورى برج العرب بالإسكندرية بنسبة 100%.. صور

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من تطوير وتوسعة وصلة الكافورى / سيدى كرير / برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، بطول 33 كم، حيث بلغت نسبة تنفيذها 100% وذلك فى المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إلى برج العرب مرورًا بمنطقة سيدى كرير بإجمالى طول 33 كم ليصبح 5 حارات لكل اتجاه منها 2 حارة للشاحنات.

وأوضح وزير النقل أن ذلك يأتى ضمن مخطط تطوير منظومة النقل فى الإسكندرية، حيث قامت وزارة النقل بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل فى الإسكندرية تعتمد أساسًا على تطوير محاور الطرق والكبارى والنقل السككى واستحداث وسائل الجر الكهربائى وتطوير النقل النهرى والبحرى.

ووضعت وزارة النقل مخطط لتطوير جميع الطرق الطولية والعرضية التى تربط محافظة الإسكندرية بالدلتا والقاهرة بعدد (9) محاور رئيسية وهى ( طريق الإسكندرية الزراعى – طريق الإسكندرية الصحراوى – محور النوبارية وامتداده لمحور عمر سليمان - محور المحمودية - الطريق الدولى الساحلى - محور أبو ذكرى – محور الكافورى / برج العرب ).