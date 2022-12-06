شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يجتمع بمديرى النيابات لتطوير منظومة العمل بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية، مع المستشارين مديري النيابات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في حضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار محمد عبد الكريم، والمستشار جمال عبد اللطيف، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار حافظ عباس - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

تطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات المستشارين مديري النيابات، بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

وقد أكد المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.