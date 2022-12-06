شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يشيد بمدرب البرازيل لشكره عربيا مسلما ساعد عائلته أثناء المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الرياضة تلعب دورًا في إذابة الحدود بين الشعوب، وتقريب الجميع مهما كانت اختلافاتهم، وإن كانت المنافسات تحتدم داخل الملاعب فإن التعارف بين الأفراد خارجها كفيل بإبقاء حالة التنافس في إطار حدود الملعب، ويبقى التنافس الوحيد بين الجميع في إظهار روح التضامن والتعاون ودعم القيم الإنسانية التي بها يتحقق الحوار الحضاري والثقافي.

وكانت الصحف الإسبانية والبرتغالية قد سلطت الضوء على تصريحات مدرب منتخب البرازيل "تيتي" على هامش مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أشاد خلالها بموقف مشجع عربي مسلم قدم المساعدة لعائلته أثناء تنقلهم بإحدى محطات المترو بالعاصمة القطرية الدوحة، مظهرًا بذلك التضامن الإنساني بعيدًا عن كافة أشكال العنصرية أو الكراهية تجاه الآخر التي يروج لها المتطرفين.

وتقديرًا لموقف المشجع الإنساني، قدم "تيتي" قميصًا موقعًا من جميع لاعبي المنتخب البرازيلي هدية له، وقد لاقى هذا الموقف تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا تشجيعهم لمثل هذه المواقف الداعمة للإنسانية.