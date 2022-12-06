شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من استخدام أدوية السكر لعلاج السمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من استعمال أدوية السكر، لعلاج السمنة أو فقدان الوزن؛ نظرا لأنها قد تحدث أثاراً جانبية بالغة السوء؛ إذا تم تناولها بجرعات كبيرة، أو تم تناولها مع عقاقير أخرى لعلاج فقدان الوزن.

وونصحت هيئة الدواء المصرية من شراء الأدوية بغرض التخسيس من خلال الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قد تتسبب تلك الأدوية في أضرار صحية كثيرة، لأنه من الصعب على المواطنين اكتشاف العبوات المقلدة؛ نظرا للتشابه الشديد في الشكل الظاهري لها مع المستحضر الأصلي. ​​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.