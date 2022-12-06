نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحى بالبدرشين.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الإستثمارية للتطوير والرصف بشوارع المرحلة الثانية بعباس عناني وصيدناوي والجمهورية وعمرو بن العاص والمنتزه، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد علي ضرورة التغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وتابع نائب المحافظ، أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بالمرحلة الثانية بشارع عباس عناني، وتفقد مشكلة عطل الصرف الصحي بشارع الإمام الشافعي بمدينة البدرشين، كما تفقد أعمال التوسعة والتطوير بطريق سقارة السياحي، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق السياحي، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.