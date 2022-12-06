شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل القس رفعت فكرى الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلى رسالة تعزية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وفاة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة.

وجاء فى نص التعزية:

"صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الحبر الجليل نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة ".

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رحل عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وذكر بيان الكنيسة، أن الأنبا داود تمتع بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته، وفى رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه.