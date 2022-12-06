شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد الانتهاء من تطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم، (مزدوج)، حيث تم الانتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم.

وفى السياق، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الإتحاد / القبارى بطول 224 كم، وإنشاء وصلتى كفر داود / السادات بطول 36 كم و المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم، مضيفا أنه بالانتهاء من التطوير يؤدي ذلك إلى زيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب بدلاً من 22 مليون راكب سنوياً مع زيادة حجم تداول البضائع بالخط ليصل إلى 9 مليون طن بدلاً من 2 مليون طن سنوياً

وأكد الوزير، أنه بانتهاء خطة التطوير تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً .