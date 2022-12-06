شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 7 ساعات عن مناطق بولاق الدكرور القديمة الجمعة لتدعيم البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع (كمال شحاتة مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس).

ونوهت المحافظة أن الأعمال سوف تستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات تبدأ فى الساعة 11 مساء الجمعة الموافق 9/12/2022 وحتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 10/12/2022.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور إبتداءاً من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة المياه والشرب الصحى بالجيزة بضرورة الإلتزام بالمدة المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الإنتهاء من الأعمال.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).