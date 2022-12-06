شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة بكنيسة العذراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد مئات الأقباط من وتوابعها على كاتدرائية القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بإيبارشية المنصورة منذ قليل، لتوديع الأنبا داود أسقف الإيبارشية.

وبدأ منذ القداس الإلهى في الكنيسة بحضور الجثمان ما يسمح لأبنائه بإلقاء نظرة الوداع عليه قبل دفنه.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رحل عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وذكر بيان الكنيسة، أن الأنبا داود تمتع بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته، وفى رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه.



الأقباط يودعون الأنبا داود



توديع الأنبا داود



جثمان الأنبا داود



الأنبا داود