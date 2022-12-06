شكرا لقرائتكم خبر عن الرهبنة الفرنسيسكانية بالكاثوليكية والأرثوذكسية تنظم اللقاء السنوى الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بمشاركة الرهبان والراهبات من الكنيستين الكاثوليكية بمصر، والقبطية الأرثوذكسية، حيث استضاف لقاء هذا العام راهبات السيدة العذراء، بالنوبارية بالإسكندرية، كما ألقت الأخت باسيليا كلمة، رحبت فيها بجميع الحاضرين، والمشاركين.

وألقى كلمة الافتتاح الأنبا مكارى، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس، كما ألقى كلمة هذا العام الأب يوسف عبدالنور اليسوعى، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وشارك هذا العام من الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.



لقاء الرهبان والراهبات فى الكنيسة



جانب من اللقاء