شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية دورة تدريبية في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية لمجموعة من الكوادر الدبلوماسية من وزارات الخارجية بالدول الإفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الفرنسية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه شارك في الدورة، التي نظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 24 دبلوماسياً ينتمون إلى 16 دولة إفريقية هي موريتانيا وتشاد وغينيا والجابون وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والكاميرون وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتي وبنين والسنغال ومدغشقر وبورندي وكوت ديفوار.

وأضافت الوزارة أن نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا أكد - فى افتتاح الدورة - على اعتزاز وزارة الخارجية بتنظيم واستضافة هذه الدورة التدريبية للدبلوماسيين من الدول الإفريقية الشقيقة والتزامها بمشاركة الكوادر الدبلوماسية الإفريقية الخبرات المصرية في مجال التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات ارتكازاً على أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع بين مصر ودول القارة.

وتناولت الدورة - التى استمرت لمدة أسبوعين - مجموعة من القضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحتين الإفريقية والدولية وجملة من الموضوعات المرتبطة بتنمية المهارات والقدرات الدبلوماسية في مجالات التفاوض، والصياغة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع وسائل الإعلام، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي.

وقام المعهد فى نهاية أعمال الدورة بتكريم الدبلوماسيين الأفارقة المشاركين، وذلك بحضور أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير أشرف إبراهيم ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية السفير وليد حجاج، وكذا سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شارك دبلوماسيوها في الدورة.