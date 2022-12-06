شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: دعم 1650 مشروعا ضمن مسابقة تحدى مصر للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أكاديمية البحث العلمى، مؤشر البحث العلمى الشهري، وهو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذى كشف عن مشاركة 5000 مشارك على مدار 6 أعوام كاملة، وأكثر من 1650 مشروعا دعمتهم أكاديمية البحث العلمي في مسابقة "تحدى مصر لأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" منذ عام 2016.

وأوضح مؤشر البحث العلمى، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقوم بدعم التحدى فنياً ومادياً في إطار دعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ابتكارات مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”.