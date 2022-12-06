شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز وتأمينات.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (عضو فريق) بأحد المطاعم الشهيرة بفرعى أكتوبر والمهندسين، بمرتب 3000 جنيه وحوافز، ومزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي.

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-المؤهل من متوسط.

-السن حتى 35.

-ذكور فقط.

-9 ساعات عمل.

-موقف من التجنيد.

وأوضحت المحافظة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".