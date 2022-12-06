شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنبا داود أسقف المنصورة × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رحل عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة..

1 - ولد إيهاب نظير خليل في حي شبرا بالقاهرة يوم 25 يناير 1957.

2 - تربى وخدم في كنيسة السيدة العذراء بالوجوه، بشبرا.

3 - حصل بكالوريوس فنون جميلة قسم عمارة.

4 - ترهب في دير البرموس بوادي النطرون باسم الراهب موسى البراموسي يوم 3 يوليو عام 1990.

5 - خدم لفترة قصيرة في سكرتارية الراحل البابا شنودة الثالث، قبل سيامته أسقفًا.

6 - سيم أسقفًا لإيبارشية المنصورة يوم 14 نوفمبر 2002.

7 - عانى فى السنوات الأخيرة من مرض السرطان.

8 - توفى في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.