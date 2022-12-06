شكرا لقرائتكم خبر عن "قادرون باختلاف" فى عيون الشرطة.. كيف اهتمت الداخلية بذوى الهمم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الداخلية بذوي الهمم، وخصصت لهم أماكن بالمواقع الشرطية الخدمية، واحتفلت بيومهم العالمي، ووجهت زيارات إلى عدد من "دور رعاية الأطفال الأيتام "ذوى الإعاقة"، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، بالإضافة إلى تنظيم إحتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الإجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

واضطلع قطاعى "الأحوال المدنية – الوثائق" بإستخراج "الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل"، للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع ، واستقبل قطاع الخدمات الطبية الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.