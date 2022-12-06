شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 70 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و 315 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 26 الف و500 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 169 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الحقول الإرشادية للقمح بمركز طوخ، كما تم عقد اجتماعا للجنة التراخيص بالمحافظة، لمناقشة طلبات المواطنين لإقامة المشروعات الاستثمارية، وطلبات الاحلال والتجديد، والمنفعة العامة،كما تم عقد اجتماعا مع مديري الادارات الزراعية ومديري العموم، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، جولاتها الميدانيه والمرور المفاجئ على الجمعيات والادارات الزراعية، بمركزي شبين الكوم، وتلا، للوقف على الحالة العامة للزراعات الشتوية وسير العمل وانتظامه بالجمعيات، كما تم ازالة عدد (19) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة علاجية بمركز منوف وتم علاج عدد 111 حالة باطنة ومعدية 7 جراحة و23 حالة ولادة و550 دواجن، وتنفيذ حملة توعية للأهالي حول الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع.

كما وصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، المرور الميداني على الجمعيات والادارات الزراعية بمراكز الزقازيق، ههيا، ابو كبير وعدد من الجمعيات الزراعية لمتابعة زراعات القمح المنزرعة بالستارة الحديثة، فضلا عن متابعة عمليات صرف الاسمدة، كما تم تنفيذ حملات لازالة التعديات على الاراضي الزراعية، بمركز الحسنية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات مكبرة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم ضبط 261 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، و214 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 47 كجم لحوم مجمدة ومفرومة وبانيه و كبده مجهولة المصدر.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، 17 حملة، على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 248.5 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 217 الف و837 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم اطلاق قوافل بيطرية مجانية في مراكز : الدلنجات، شبراخيت، رشيد، كفر الدوار، كوم حماده، حيث بلغ إجمالي عدد الحيوانات المعالجة ٦٥٦١ حيوان، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة مضارب الأرز جنوب بورسعيد، كما واصلت حملات توعية المزارعين لتوريد أرز الشعير، فضلا عن متابعة زراعة الحقول الارشادية للقمح، ومتابعة الزراعات الشتوية من البنجر والفول، ومشروعات الصوب الزراعية.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاً مع رؤساء الوحدات ومسؤولي الجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على زراعات القمح، وزراعات البطاطس القائمة على الري بالتنقيط، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الجمعية التعاونية بناحية منشأة خشبة مركز القوصية، لمتابعة خطة سير العمل بها والوقوف على اهم المشكلات التي تواجه العاملين بها والعمل على حلها، فضلا عن متابعة عمليات صرف الأسمدة للمزارعين.

كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، حملات التفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 1102 كجم ، منها 368 كجم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، و 714 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، من تحصين 16981 رأس ماشية، ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة، كما تم عقد 38 ندوة وحملات توعية إرشادية بيطرية، كذلك تواصل اللجان البيطرية أعمال التقصي الوبائي، ومتابعة الأسواق.

وايضا اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، افتتاح مجزر باريس المطور بمركز باريس بتكلفة بلغت 6.7 مليون جنيه، ويضم المجزر المطور نظام ذبح آلي بطاقة إنتاجية 30 رأس ماشية /الساعة وصالة ذبح مجهزة ومعدات سلخ وأوناش رافعة وغرفة تحكم مراقبة بالكاميرات، كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، المرور على الزراعات الشتوية للقمح والشعير والفول برأس سدر والطور، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية للقمح والشعير، كما أعلنت استمرار متابعة الزراعات بالصوب بمزرعة التسمين بطور سيناء، كما شاركت في مبادرة اتحضر للأخضر بعقد ندوة حول أهمية الزراعة بمدرسة بدر الابتدائية والمشاركة بشتلات متنوعة كالزيتون والمانجو والبريتشارد.