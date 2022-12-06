شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موضوعات المشروعات البحثية لطلاب النقل بمحافظة القاهرة وشروط إعداده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موضوعات المشروعات البحثية لصفوف النقل، من الصف السادس الابتدائى وحتى الثانى الثانوى بالمدارس الرسمية واللغات والخاصة بنوعيها عربي.

وأوضحت أنه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 طلاب بحيث كل مجموعة تختار موضوع البحث والذى يناقش المشروعات والإنجازات المنطقة بالدولة المصرية وطرق مواجهة التحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب ويقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى يمكن الاستعانة بها، وتقوم كل مجموعة بتقديم بمشروعين بحثيين، يسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسى الأول بأسبوعين وكذلك البحث الثانى قبل الامتحان الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين، ويجمع الرائد مشاريع الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة.

وأكدت: تحسب درجاتة ضمن المجموع الكلى، وفى حالة عدم الحصول على الدرجة المطلوبة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمة اثناء ميعاد فترة امتحانات الدور الثانى يتم اعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث على مستوى كل صف وإرسال الأبحاث للإدارة لإجراء تصفية على مستوى مدارس الأثارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.

وأشارت إلى أن الموضوعات البحثية للمرحلة الابتدائية تضمنت:

- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.

- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.

- الطاقة المتجددة واهميتها فى التنمية

- المخاطر الصحية الناجمة على تلوث الهواء.

- الآثار السلبية لتجريف التربة الزراعية على الأمن الغذائي.

- الممارسات البيئية السليمة للحفاظ على بيئة امنة ونظيفة.

- جهود الدولة فى ترشيد المياه والطاقة وتأثيرها على التنمية.

الموضوعات البحثية المرحلة الإعدادية:

- تحديات الجمهورية الجديدة والتغلب عليها.

- جهود الدولة فى ترشيد المياة والطاقة وتأثيرها على التنمية.

- دمياط مدينة الاناث مدينة عالمية على أرض مصرية.

- تفعيل دور المدرسة فى تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية.

- المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى وتأثيرها على التنمية المستدامة.

- تضمين مفاهيم التغير المناخى والتنوع البيولوجى فى تخطيط الأنشطة المدرسية.

- المبادرة الرئاسية تحضر للأخضر ودورها فى التوعية بالمشكلات البيئية العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وأثرها على التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

أما الموضوعات البحثية للمرحلة الثانوية:

- المشروعات القومية وانعكاستها على معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعي.

- المشروعات القومية فى التعليم فى ظل التطورات التكنولوجية.

- المشروع القومى قناة السويس والمنطقة الصناعية ودورهما فى الثنية المستدامة.

- العاصمة الإدارية نقلة حضارية تهدف اليها الجمهورية الجديدة.

- المثلث الذهبى فى صعيد مصر وأهمية فى تنمية الصعيد.

- أهمية المشروعات القومية فى تنمية وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن والتنمية المستدامة

- التكنولوجيا والرها فى الصراع الفكرى والقيمى فى ظل العولمة.

- المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى وتأثيرها على التنمية المستدامة.

أما عن شروط البحث:

- الغلاف ويحتوى على المديرية والإدارة والمدرسة.

- بيانات الطلاب المشاركين.

- بيانات رائد الفصل.

- اسم موضوع البحث.

- الفهرس.

-عناصر البحث وتشمل المقدمة - الأهمية - والاهداف - العاصر - الموضوع النتائج والتوصيات- الخاتمة - المراجع - الملاحق.

-على أن يقدم البحث بخط اليد.