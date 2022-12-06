شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تنفيذ الطلاب للأبحاث المدرسية قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تنفيذ طلاب النقل بالمدارس الأبحاث المدرسية، قبل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها منتصف يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم بحث واحد خلال الفصل الدراسي الأول وبحث قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن يُكلف الطالب ببحث واحد لكل ترم عن موضوع معين تحدده المديرية، مؤكدة أن المديريات حددت موضوعات المشروعات البحثية ومعظمها مرتبط بالمشروعات القومية والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الأبحاث مادة نجاح ورسوب ولها دور تان، ويتم تقييم الطلاب فيها من خلال تخصيص 50 درجة ولا تضاف للمجموع وتقيم باجتياز وعدم اجتياز ويجوز للطالب الاشتراك مع 3 طلاب حتى 5 طلاب في البحث الواحد على أن تُسلم الأبحاث قبل الامتحانات باسبوعين وتُحفظ الأبحاث بكنترول المدرسة وتسلم لشئون الطلبة.

الجدير بالذكر أن امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ 14 يناير المقبل وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.