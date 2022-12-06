شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مشروعات الصرف المغطى تُسهم فى تنمية الاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "البرنامج القومى الثالث للصرف"، وذلك بحضور المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفنى.

وتم خلال الإجتماع عرض موقف تنفيذ المشروع القومى الثالث للصرف ورؤية الهيئة العامة لمشروعات الصرف المستقبلية فيما يخص التوسع فى إنشاء شبكات الصرف وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي.

وصرح سويلم أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 مليون فدان، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.

وأوضح أن البرنامج القومى للصرف تم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ "البرنامج القومى الأول للصرف" بين عامى 1992 - 2000 فى زمام 790 ألف فدان، و"البرنامج القومى الثانى للصرف" بين عامى 2001 - 2015 فى زمام 940 ألف فدان، ويجرى العمل على تنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف" بين عامى 2013 - 2026 والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 284 ألف فدان حتى تاريخه.

وإستعرض سويلم خلال الاجتماع المراحل التمويلية لتنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف"، حيث تم نهو تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2019 والتى تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 10 آلاف فدان بالإضافة لشراء معدات وقطع غيار للمعدات والمصانع بهيئة الصرف.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 153 ألف فدان “تم نهو 117 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح فى 36 ألف فدان أخرى” وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان (تم نهو 15 ألف فدان منها، وجارى طرح 5 آلاف فدان) بخلاف شراء معدات لهيئة الصرف، وتنفيذ مكون للدعم المؤسسى للهيئة من خلال الدراسات الفنية والتدريب فى مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم لرفع قدرات العاملين بالهيئة.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامى 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان (تم نهو 73 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح فى 66 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان، حيث تم نهو 15 عملية وجارى تنفيذ 20 عملية وإسناد 8 عمليات والسير فى إجراءات طرح 40 عملية، بالإضافة لتنفيذ عدد من الخدمات الإستشارية لدعم الهيئة فى مجال تطوير الجانب البيئى والإجتماعى لمشروعات الصرف المغطى وتحسين نظام المراقبة والتقييم للصرف المغطى وتطوير نظام المعلومات والمصانع بالهيئة، ودراسة تطوير مشاركة المنتفعين فى الحفاظ على الشبكة من خلال التوعية المستمرة.