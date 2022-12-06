الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رحيل الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع طويل مع المرض، وذكر بيان الكنيسة أنها وسوف تُعلَن لاحقًا كافة ترتيبات صلوات تجنيزه.

يذكر أن الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أتاح كتابًا جديدًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "وَإِلَى أَقْصَى الْمَسْكُونَةِ كلمَاتُهُمْ"، يحوي مختارات من الخطابات التي ألقاها في المحافل العامة، سواء التي شارك فيها قداسته أو خلال الاستقبالات التي شهدها المقر البابوي أو المناسبات التي شارك فيها قداسة البابا خلال زياراته خارج مصر.

ويمكن للمتابعين الدخول إلى الموقع لقراءة الكتاب من خلال قسم كتب قداسة البابا، وتنزيله.