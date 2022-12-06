شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف السكة الحديد القطارات؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك هيئة السكة الحديد، عددا من الشركات لتوفير الخدمات الخاصة بالقطارات ومحطات السكة الحديد، ومنها شركة الخدمات المتكاملة التى توفر خدمات عدة من أهمها نظافة القطارات وقطارات السكة الحديد نستعرضها فيما يلى..

- تقوم الشركة بأعمال نظافة المحطات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتشمل نظافة المحطات والسكك والساحات والصالات الداخلية وبعض دورات المياه وبعض الورش، وتستخدم الشركة أحدث المعدات والأدوات والمنظفات في أعمال النظافة.

- تقوم الشركة بأعمال نظافة وتطهير القطارات ( المميزة – المكيفة – المطورة – vip ).

- تمتلك الشركة 14 محطة غسيل أوتوماتيكيا خارجي للقطارات على مستوي الجمهورية و1 محطة غسيل أوتوماتيكى خارجي للجرارات، وتقوم محطات الغسيل بنظافة القطارات من الخارج أوتوماتيكيا عن طريق الدعك بالفرش وضغط المياه العالي والمواد الكيمائية المصرح بها .

- تقوم الشركة بأعمال نظافة محطات وسكك خطي أبو قير وبرج العرب بالإسكندرية ورفع تراكمات المخلفات بطول الخطين باستخدام (لوادر وسيارات الشركة ) بشكل يومي بمعدل (من 40 إلي 45) طنا يوميا، وكذلك إزالة ومكافحة البوص والهيش والحشائش من على السكك .

- ثانياً أعمال التأمين الإداري :-

- تقوم الشركة بالتأمين الإداري لبعض محطات السكك الحديدية المتفق عليها بين الشركة والهيئة عن طريق أفراد تأمين ذو كفاءة وخبرة عالية .

- تقوم الشركة بأعمال التأمين الإداري للقطارات أثناء المسير وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات .

- تقوم الشركة بأعمال التأمين بواسطة كاميرات المراقبة التليفزيونية في بعض المحطات والورش الرئيسية باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال .

- خدمة التأمين الإداري النسائي .

- تركيب أنظمة أمنية باستخدام الكاميرات التليفزيونية وذلك بواسطة فريق عمل من الشركة مدرب على أحدث التقنيات الحديثة و يقوم بأعمال التركيبات لأنظمة المراقبة التليفزيونية على مستوي المحطات المتفق عليها مع السكك الحديدية .

- تمتلك الشركة ورشة لتصنيع الملابس، وذلك لعمل الاكتفاء الذاتي من الزى المخصص للعاملين بالشركة والتوفير على الشركة من التعاقدات الخارجية وكذلك التعامل مع الشركات الشقيقة بالهيئة لتصنيع احتياجاتهم من الزى.

- تمتلك الشركة ورشة فنية تقوم بأعمال التصنيع و الصيانة لبعض احتياجات الشركة وذلك توفيراً لنفقات الصيانة الخارجية .

- تمتلك الشركة وحدة مكافحة الحشرات والقوارض و تقوم بالمكافحة بالمحطات والقطارات والورش وبعض الشركات الشقيقة بالسكك الحديد .

- تم استحداث وحدة لتصنيع المنظفات والكيماويات المستخدمة في أعمال النظافة لنظافة المحطات والقطارات بالشركة مما يزيد الجودة للأعمال التي تكلف بها الشركة بالسكك الحديدية .

- تم استحداث منظومة رفع و نقل المخلفات الصلبة عن طريق استئجار مدفن صحي للمخلفات و نقل المخلفات بواسطة سيارات تابعة للشركة مما أدي للتوفير على الشركة في التعامل مع الشركات الخارجية مع قيام الشركة بفرز المخلفات الصلبة والاستفادة منها و يعتبر مصدر أخر للدخل بالشركة .

- تقوم الشركة بأعمال التأمين والنظافة والصيانة لمتحف السكك الحديد الذي يعد أهم متحف على مستوي العالم .