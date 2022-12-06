شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تسجل قراءة عداد المياه بنفسك.. تعرف على الخطوات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للمواطن إمكانية تسجيل قراءة عداد المياه بنفسه إلكترونيا عبر تطبيق "قراءتى"، خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، مما يضمن للعميل سهولة الاستخدام وسرية ودقة البيانات، وإتاحة التسجيل فى أى وقت خلال اليوم، وتفادى تراكم القراءات والقضاء على إمكانية حدوث أى خطأ بشرى.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية خطوات تسجيل قراءة عداد المياه خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر تطبيق "قراءتي"

1-تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.

2-إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.

3-تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4-تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5-الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".