تعرف على الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى فئات الطلاب المسموح لهم بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023.

- يسمح للطلاب الراسبين عام 2022 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة تسجيل الاستمارة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- أى طالب لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لامتحانات الثانوية العامة.

- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد لعذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

- فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة "إسقاط قيد" بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما

- يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وعامين على نظام المنازل.

- لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.