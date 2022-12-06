شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعزى كهنة المنصورة فى رحيل الأنبا داود أسقف الإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رحل عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وذكر بيان الكنيسة، أن الأنبا داود تمتع بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته، وفى رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه.

واحتمل في السنين الأخيرة آلام المرض بروح راضية شاكرة، متطلعًا إلى الملكوت الأبدى الذى كان يرجوه ويتطلع إليه.

وقدمت الكنيسة عزاءً لمجمع كهنة إيبارشية المنصورة وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.