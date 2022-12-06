شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تكشف فرص سقوط أمطار خفيفة بالسواحل قد تمتد للقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر لطيفة نهارا على شمال البلاد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفه على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه.

كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.