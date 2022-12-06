شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1.5 مليون مواطن يستفيدون من التأمين الصحى بعد تدشين الخدمة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل التشغيل التجريبي للتأمين الصحى في محافظة أسوان الشهر الجارى، مؤكدا أن تشغيل المنظومة الجديدة يدشن نهاية محافظات المرحلة الأولى والتي شملت مدن القناة وجنوب سيناء والأقصر، فضلا عن أسوان.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات للتليفزيون المصري، إن هناك 1.5 مليون مواطن في أسوان يستفيدون من المنظومة الجديدة، ليصل إجمالي المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى نحو 5 ملايين مواطن.

شدد "عبدالغفار" على جهوزية محافظة أسوان بأكثر من 90 منشاة للدخول فعليا في التشغيل التجريبي، مشيرا إلى الانتهاء بالكامل من 4 مستشفيات للبدء في التشغيل التجريبي للتأمين الصحى الشامل بالمحافظة.، معلقا بالقول: "أى مستشفى سواء حكومية أو خاص أو أهلية يجب أن تتقدم بأوراقها للحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد.