شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: خطة لتسجيل باقى العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن نتائج زيارة نظمتها مديرية العاملة بمحافظة سوهاج إلى أحد مصانع الأسمنت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة إلى كافة المديريات بتكثيف نشاطها خاصة فى تعزيزعلاقات العمل بكافة المنشأت الصناعية بين طرفى "العملية الإنتاجية".

وقالت"الوزارة" فى بيان لها اليوم إنها تلقت تقريرًا من مدير المديرية بسوهاج هشام ابو زيد أكد خلاله على انه فى إطار توجيهات"الوزير شحاتة"، بالتواجد وتكثيف الزيارات الميدانية للمنشأت الصناعية ذات الكثافة العمالية لضمان استقرار الأوضاع والاطمئنان على أحوال العمال، قامت "المديرية" بزيارة لمصنع الأسمنت بالمنطقة الصناعية بجهينة، بحضورمدير المصنع المهندس أيمن المحتسب، والمهندس وحيد متولى مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبدالساتر مدير الموارد البشرية.

وجاء فى "التقرير" أن لجنة من مسئولى السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعمالة غير المنتظمة تفقدت "المصنع" باعتباره من المنشأت كثيفة العمالة للإطمئنان على أحوال العاملين وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكافة المعايير الصحية والبيئية، وعدم إصابة العمال بالأمراض المهنية، وأوضح "التقرير" أن "اللجنة" تأكدت من توافر الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة الدائمة وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والإجازات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح "التقرير" أن مسؤولى "المديرية" نبهوا على كافة الشركات التى تتعاون مع "المصنع "، سواء كانت فى مجال التشغيل والصيانة، أو خدمات الأمن والحراسة، والنقل، بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة التى تعمل لديها بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج الكارنيهات اللازمة لها لتستفيد من كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية ومنح الأعياد الواردة فى المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة، ومتابعة سداد تلك الشركات لالتزاماتها المالية وفق النسب المقررة باللائحة، موضحة أن المصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل منتظم، بينما يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التى تتعامل مع "المصنع" عن طريق تلك الشركات يصل إلى 1500 عامل، جرى تسجيل معظمها فى قاعدة بيانات العمالى غير المنتظمة.

إستمعت لجنة القوى العاملة إلى العاملين، الذين أكدوا على حرصهم على مواصلة العمل والانتاج، ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات، معتبرين أنفسهم جنودًا فى العمل والإنتاج، وأشادوا بحرص الإدارة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرفها للعمال فى مواعيدها، وتوفير بيئة العمل اللائقة، ووسائل النقل المناسبة داخل هذا المصنع على مساحة حوالى مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليار جنيه، ويوفر الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

يشار هنا أن لجنة "القوى العاملة " التى زارت المصنع تكونت من :مدير المديرية هشام ابو زيد، ورفعت محرزالموجه الفنى بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأمل محيى مدير مكتب السلامة بشمال سوهاج، ومحمد عشرى مدير مكتب العمل بجهينة، وحسانين محمد مفتش السلامة والصحة المهنية.