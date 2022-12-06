نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنويا لمحاربة البطالة

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القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى امس بالاسكندرية على أن الدولة المصرية تسيير على طريق التنمية فى كل المجالات وليس فى إقامة الطرق فقط كما يدعى البعض وتدليله على ذلك بالجهود التى تبذل من أجل زرع مساحات زراعية كبيرة وصلت إلى 250 ألف فدان هذا العام فقط وان هناك جهود تبذل أيضا من أجل بناء مصانع جديدة هذا بالإضافة إلى تنوع المشروعات التى تم افتتاحها بالاسكندرية يؤكد من جديد بان الجمهورية الجديدة ترفع شعار التنمية من أجل المصريين.

وشدد البدوى - في تصريحات له - بأن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة منذ عدة أيام ثم افتتاح عدة مشروعات بالاسكندرية تؤكد أيضا على أن ثمار التنمية بدأت تظهر للنور وسيجنى المصريين ثمارها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف البدوى أن الرئيس صارح الشعب المصرى بأن ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المواطنين حاليا هو نتيجة أزمة عالمية وأصابت الجميع وبالطبع طالت المصريين ومع ذلك تسعى الدولة المصرية تخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادات وامتصاص جزء كبير من أثارها السلبية.

واختتم البدوى بأن هذه الزيارة حملت بشرى جديدة للمصريين وهى أن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل من أجل تقليل نسبة البطالة بين الشباب.