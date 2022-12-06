شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسماء لا تعرفها عن ليالى الشتاء.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الكوالح .. الطوالح.. الموالح.. الصوالح.. قرة العنز"، تلك الكلمات كان يرددها أجددنا فى فصل الشتاء، فقد كانت عبارة عن تقويم دارج بين الناس عن ليالى الشتاء الباردة حيث قسموها وسموها بتلك الأسماء، لكنها اختفت من قاموس كلماتنا حالياً، نتيجة المتغيرات التى حدث فى عصرنا.

1- تبدأ فى 25 ديسمبر من كل عام وتنتهي فى اليوم الثانى من شهر فبراير وتتميز هذه الليالي ببرودتها الشديدة نهاراً ومساءً، واستمرار هطول أمطارها إن أمطرت، وتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر.

2- الليالي البيض، و مدتها 20 يوماً يشتد فيها البرد وتكثر فيها العواصف ونشعر فيها بدخول فصل الشتاء وتنقسم إلى 20 يوماً وتنقسم إلى:

الكوالح ومدتها 10 أيام من 25 ديسمبر إلى 3 يناير.

الطوالح ومدتها 10 أيام من 4 يناير حتى 13 يناير.

3- الليالى السود، وسميت بهذا الاسم نظراً لأنها عادة ما تكون ليالي شديدة البرودة يقترب فيها الناس من مواقد النار وأجهزة التدفئة، وبالرغم من قوة الاسم إلا أنهم تفاءلوا بها خيراً ويردد كبار السن مطلع هذه الليالي " الليالي السود يفتح فيها كل عود "، حيث تأخذ كل المزروعات أشكالها وتبرز ورودها وزهورها خلال هذه الفترة لكي تواصل نموها بقية فصل الشتاء، ومدتها 20 يوماً وتنقسم إلى :

الموالح وهى 10 أيام من 14 يناير حتى 23 يناير.

الصوالح ومدتها 10 أيام تبدأ من 24 يناير حتى 2 فبراير.

4- ينقلب الطقس بعد هذ الأربعينية وتأتى 10 ليالي أحياناً تكون باردة وأحياناً أخرى تكون دافئة تعرف باسم "العزازة" ثم يتبعها 3 ليالى شديدة البرودة تبدأ من 12 فبراير وتنتهى يوم 14 فبراير وتعرف باسم "قرة العنز" .